ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ В АВТОШКОЛАХ УЖЕСТОЧАТ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба предложил Кабинету министров внести изменения в положение «О лицензировании негосударственной образовательной деятельности». Речь идет о повышении качества образования, связанного с подготовкой водителей и допуском к управлению автотранспортными средствами.

«Подготовка проекта постановления обусловлена созданием условий для повышения качества образовательной деятельности, связанной с подготовкой водителей и допуском к управлению автотранспортным средством. В настоящее время практическая подготовка водителей в автошколах проводится на необорудованных площадках, что снижает качество подготовки и создает угрозу жизни здоровью обучающих и посторонних лиц», – отметил министр.

Вальтер Бутба считает необходимым ужесточить требования к автошколам.

По мнению министра, в настоящее время экономические условия позволяют ввести требование о наличии учебного автодрома. «Предлагаемые условия предусматривают как наличие в автошколе собственного учебного автодрома, так и возможность пользования его услугами на основании договора», – уточнил Бутба.

Но для обустройства учебных автодромов автошколам потребуется некоторое время.

Вальтер Бутба также предложил утвердить дополнительные лицензионные условия, направленные на ужесточение требований по обеспечению качества образовательных услуг, гарантирующих положительные результаты сдачи профильных квалификационных экзаменов на уровне не менее 60% от среднегодового числа лиц, допущенных к их сдаче.

Министр внутренних дел убежден в том, что предлагаемый проект будет способствовать повышению качества образовательной деятельности, связанной с подготовкой кандидатов на управление автотранспортными средствам.

Члены правительства согласились с этими предложениями.

Апсныпресс