ВЫПЛАТЫ ЗА РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА СТАНУТ БОЛЬШЕ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство увеличило социальные выплаты по рождению ребенка и уходу за ним.

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составит 7 000 рублей. Ранее оно составляло 3000 рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают (служат) составят – 22 000 руб. При рождении ребенка, родители которого не работают (не служат) – 17 000 руб.