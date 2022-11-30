ВЫПЛАТЫ ЗА РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА СТАНУТ БОЛЬШЕ
Новости Среда, 30 ноября 2022 19:11
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство увеличило социальные выплаты по рождению ребенка и уходу за ним.
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составит 7 000 рублей. Ранее оно составляло 3000 рублей.
Единовременное пособие при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают (служат) составят – 22 000 руб. При рождении ребенка, родители которого не работают (не служат) – 17 000 руб.
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