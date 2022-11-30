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Абхазия Информ

ОДОБРЕНА ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ МИНКУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И РОССИИ НА 2023-2025 ГГ.

Новости Среда, 30 ноября 2022 19:33
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ОДОБРЕНА ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ МИНКУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И РОССИИ НА 2023-2025 ГГ.

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Правительство одобрило Программу сотрудничества между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Российской Федерации на 2023-2025 гг.

Согласно программе стороны будут создавать благоприятные условия для развития сотрудничества в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного и театрального искусства, народных промыслов, сохранения объектов историко-культурного наследия;

способствовать установлению прямых контактов между музыкальными учреждениями и концертными организациями, обмену исполнителями, музыкальными коллективами и специалистами;

поощрять взаимное участие абхазских и российских исполнителей и коллективов в международных музыкальных фестивалях, конкурсах и традиционных музыкальных мероприятиях, проводимых на территории государств сторон, оказывать поддержку в организации и проведении совместных концертных программ и проектов;

содействовать установлению и развитию прямых контактов между театрами, обмену исполнителями, постановочными группами, критиками и театроведами, приглашению режиссеров на постановку спектаклей в Республике Абхазия и Российской Федерации, а также организации гастролей и участию в международных театральных фестивалях, проводимых на территории государств сторон;

способствовать сотрудничеству и развитию партнерства между музеями Республики Абхазия и Российской Федерации, обмену художественными и фотовыставками, экспозициями современного искусства, информацией по новым музейным технологиям, а также установлению прямых контактов между музеями и центрами современного искусства государств сторон;

сотрудничать в рамках образовательных программ, предназначенных для работников отдельных специальностей культуры и искусства;

содействовать установлению связей между профессиональными и образовательными организациями высшего образования, реализующими образовательные программы в области культуры и искусства.

Стороны будут создавать условия для проведения курсов повышения квалификации и творческих стажировок преподавателей высших учебных на базе ведущих театрально-зрелищных учреждений, образовательных организаций высшего образования и научных организаций культуры и искусства;

развивать сотрудничество в области народного творчества, в также содействовать приглашению творческих коллективов и отдельных исполнителей из Республики Абхазия и Российской Федерации на фольклорные фестивали, певческие праздники и другие музыкальные мероприятия согласно их регламенту, а также участию абхазских и российских деятелей культуры и искусства, специалистов в области народного творчества в международных семинарах и мастер-классах;

способствовать расширению прямых связей между библиотеками Республики Абхазия и Российской Федерации, поощрять обмен книжными выставками, проведение совместных конференций, симпозиумов и семинаров в области библиотечного дела;

осуществлять сотрудничество в области кинематографии и способствовать реализации совместных проектов;

содействовать проведению дней абхазского и российского кино на паритетных началах, приглашению мастеров кино Республики Абхазия и Российской Федерации международные кинофестивали и иные киномероприятия, проводимые на территории государств сторон, в соответствии с их регламентом.

обмениваться информацией по вопросам изучения, сохранения, реставрации, использования, государственной охраны и популяризации историко-культурного наследия, а также изучать возможности совместного проведения реставрационных работ, научных и практических семинаров, экспедиций, симпозиумов, встреч специалистов и экспертов.

Стороны будут содействовать изучению историко-культурного наследия народов Республики Абхазия и Российской Федерации;

способствовать участию авторитетных деятелей культуры и искусства и официальных делегаций Республики Абхазия в мероприятиях Санкт-Петербургского международного культурного форума и многое др.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 30 ноября 2022 19:38

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