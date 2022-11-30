РУСДРАМ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С СТД РОССИИ

В 2018 году в Русском театре Абхазии СТД реализовал свою программу «Режиссерская лаборатория». В рамках проекта в зарубежные русские театры приглашаются режиссеры, которые готовят сценические зарисовки к будущим спектаклям. После пяти дней репетиций режиссеры отдают свои работы на суд зрителей. Понравившийся эскиз ставится на сцене театра в виде полноценного спектакля, который включается в репертуар.

После подобной режиссерской лаборатории по античной драматургии в РУСДРАМе в 2019 году появился спектакль «Электра» по трагедии Софокла, Еврипида и философским трактатам Платона в постановке молодого режиссера Артема Устинова (позднее театр продолжил сотрудничество с режиссером и выпустил спектакль «Солярис» по Станиславу Лему). Спектакль «Электра» неизменно собирает аншлаги как в Абхазии, так и в России на различных международных фестивалях. Так, в 2021 году спектакль стал лауреатом Международного фестиваля «Радуга» в Санкт-Петербурге, а 2022 году исполнительница заглавной роли Мадлена Барциц была удостоена награды Международного фестиваля «Боспорские агоны» в номинации «Лучшая женская роль».

СТД России помогает РУСДРАМу повышать квалификацию труппы театра – проводятся мастер-классы по сценической речи, артисты имеют возможность принимать участие в работе летней школы СТД. Актриса Мадлена Барциц и Марина Сичинава и актер Рубен Дпелян были участниками Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей России. За время существования летней театральной школы в ней приняли участие более тысячи молодых актеров из 50 стран и более ста российских городов.

В 2019 году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из более чем 30 стран мира. И среди них актриса из Абхазии. Кастинг молодых актеров проводили российские режиссеры, которые отбирали артистов для своих спектаклей. Всего в прослушиваниях приняли участие 90 актеров. Мадлена Барциц к конкурсу подготовила этюд о знаменитой испанской художнице Фриде Кало. Актриса мечтала попасть к режиссеру Борису Павловичу, который в итоге и выбрал ее для работы в спектакле «Рукопись, найденная в Сарагосе».

Также в 2019 году благодаря СТД России в РУСДРАМе прошел мастер-класс Ирины Автушенко по сценической речи. Программа занятий была наполнена полезной теоретической и практической частью о голосоведении, дикции, дыхании, артикуляции и тд. В ноябре-декабре 2022 года занятия по сценической речи с актерами РУСДРАМа проводит московский педагог Нина Амелина.

В декабре 2022 года в РУСДРАМе при поддержке СТД России пройдет режиссерская лаборатория, посвященная творчеству Александра Островского. Три режиссера - Константин Денискин, Ксения Самодурова и Ирина Дрёмова за несколько дней вместе с труппой РУСДРАМа подготовят три эскиза по пьесам Островского «Гроза», «Шутники» и «Красавец мужчина». В работе лаборатории примет участие ведущий российский критик Павел Руднев. После голосования зрителей и по итогам обсуждения выберут один эскиз, который будет превращен в полноценный спектакль при поддержке СТД России в 2023 году.

Материал подготовила Амра Амичба.