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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ НЕВЕРОВЫМ

Новости Среда, 30 ноября 2022 19:46
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ НЕВЕРОВЫМ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем Неверовым. Во встрече участвовали спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, вице-спикер Астамур Аршба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Абхазией и Россией.

Отметив высокий уровень отношений, глава государства подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства.

«Мы придаём особое значение взаимодействию между Парламентом Абхазии и Государственной Думой. С большим удовлетворением наблюдали за визитом делегации Абхазии в Государственную Думу России. Безусловно, это в полной мере   соответствует   духу нашего братства и союзничества», – сказал президент.

В свою очередь Сергей Неверов поблагодарил Аслана Бжания за прием. Он отметил намерение продолжать совместную с Парламентом Абхазии работу по развитию связей в различных областях, направленную на обеспечение договоренностей между двумя государствами.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 30 ноября 2022 19:52

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