АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ НЕВЕРОВЫМ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем Неверовым. Во встрече участвовали спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, вице-спикер Астамур Аршба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Абхазией и Россией.

Отметив высокий уровень отношений, глава государства подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства.

«Мы придаём особое значение взаимодействию между Парламентом Абхазии и Государственной Думой. С большим удовлетворением наблюдали за визитом делегации Абхазии в Государственную Думу России. Безусловно, это в полной мере соответствует духу нашего братства и союзничества», – сказал президент.

В свою очередь Сергей Неверов поблагодарил Аслана Бжания за прием. Он отметил намерение продолжать совместную с Парламентом Абхазии работу по развитию связей в различных областях, направленную на обеспечение договоренностей между двумя государствами.