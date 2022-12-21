УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ ДЗЮДОИСТОВ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ . В городе Жуковском Московской области прошел открытый детско-юношеский турнир, приуроченный ко Дню подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Турнир собрал более 300 спортсменов из Москвы, Московской области, Северной и Южной Осетии, Рязани, Коми и Республики Абхазия.

По итогам турнира абхазские спортсмены заняли три первых, два вторых и одно третье места.

Первые места заняли: Леон Квеквескири в весовой категории 55 кг, Шамиль Аппюа в весовой категории 60 кг и Артем Ампигян в весовой категории 66 кг.

Серебряными призерами турнира стали: Саид Смыр в весовой категории 30 кг и Александр Авидзба в весовой категории + 73 кг. Третье место занял Самвел Сеферян в весовой категории 55 кг.

Леон Квеквескири был награжден специальным призом «За лучшую технику», а Даут Тарба и Александр Авидзба – «За волю к победе».