УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ ДЗЮДОИСТОВ
Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. В городе Жуковском Московской области прошел открытый детско-юношеский турнир, приуроченный ко Дню подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Турнир собрал более 300 спортсменов из Москвы, Московской области, Северной и Южной Осетии, Рязани, Коми и Республики Абхазия.
Первые места заняли: Леон Квеквескири в весовой категории 55 кг, Шамиль Аппюа в весовой категории 60 кг и Артем Ампигян в весовой категории 66 кг.
Серебряными призерами турнира стали: Саид Смыр в весовой категории 30 кг и Александр Авидзба в весовой категории + 73 кг. Третье место занял Самвел Сеферян в весовой категории 55 кг.
Леон Квеквескири был награжден специальным призом «За лучшую технику», а Даут Тарба и Александр Авидзба – «За волю к победе».
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