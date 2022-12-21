 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ВЫДАЧЕЙ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ АБХАЗИИ

Новости Среда, 21 декабря 2022 18:09
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ВЫДАЧЕЙ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ АБХАЗИИ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, на которое были приглашены начальник паспортного управления МВД Республики Абхазия Астамур Колбая и его заместитель Роман Дзапшба.

В заседании комитета, которое прошло под председательством Темура Шергелия, приняли участие заместитель спикера Фазлибей Авидзба, председатель Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, заместитель председателя Комитета по обороне и национальной безопасности Беслан Эмурхба, депутаты Адгур Харазия и Астамур Герхелия, которые также входят в состав данного Комитета.

В ходе заседания поднимались проблемы, возникающие с выдачей вида на жительство для жителей Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов. Его участники обсудили законоприменительную практику в этой части и возможности совершенствования законодательства. В частности, они высказались о необходимости внесения поправок в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия».

Участники встречи приняли решение в кратчайшие сроки совместно провести анализ сложившейся ситуации и устранить пробелы, имеющиеся в действующем законодательстве.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 21 декабря 2022 18:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ ДЗЮДОИСТОВ РАССМОТРЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.