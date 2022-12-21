В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ВЫДАЧЕЙ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ АБХАЗИИ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ . Состоялось заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, на которое были приглашены начальник паспортного управления МВД Республики Абхазия Астамур Колбая и его заместитель Роман Дзапшба.

В заседании комитета, которое прошло под председательством Темура Шергелия, приняли участие заместитель спикера Фазлибей Авидзба, председатель Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, заместитель председателя Комитета по обороне и национальной безопасности Беслан Эмурхба, депутаты Адгур Харазия и Астамур Герхелия, которые также входят в состав данного Комитета.

В ходе заседания поднимались проблемы, возникающие с выдачей вида на жительство для жителей Галского, Очамчырского и Ткуарчалского районов. Его участники обсудили законоприменительную практику в этой части и возможности совершенствования законодательства. В частности, они высказались о необходимости внесения поправок в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия».

Участники встречи приняли решение в кратчайшие сроки совместно провести анализ сложившейся ситуации и устранить пробелы, имеющиеся в действующем законодательстве.