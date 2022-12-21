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Абхазия Информ

РАССМОТРЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Среда, 21 декабря 2022 18:13
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РАССМОТРЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Прошло очередное рабочее заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Состоялось обсуждение проекта Градостроительного и строительного Кодекса Республики Абхазия, после которого, члены комитета приняли решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать его к принятию в третьем чтении.

Напомним, что Постановлением Народного Собрания от 2 марта 2017 года было принято решение рассмотреть данный законопроект в четырех чтениях. Во втором чтении он был принят 2 марта 2017 года.

В соответствии с повесткой дня заседания депутаты рассмотрели проект закона «Об аккредитации». По мнению разработчиков принятие данного закона окажет значительное влияние на рыночные отношения, затрагивающие область оценки безопасности и качества товаров за счет устранения с рынка недобросовестных игроков и повышения компетентности и ответственности аккредитованных организаций. Кроме того, законопроект создает условия для признания деятельности абхазских организаций, работающих на рынке оценки соответствия, в странах-торговых партнерах Республики Абхазия. Комитетом было принято решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять его в первом чтении.

В ходе заседания депутаты обсудили проект закона «О моратории на повышение тарифов на электроэнергию», который был принят в первом чтении 13 декабря 2022 года. Инициаторы данного законопроекта предлагают наложить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию в соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 «О государственном регулировании цен» для всех категорий потребителей в Республике Абхазия. Также предлагается установить, что тариф на электроэнергию для плательщиков, в независимости от категории потребления, не может быть выше тарифа, действующего для соответствующей категории плательщиков на территории Абхазии на 1 декабря 2022 года. Рассмотрев данный законопроект, депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить его на ближайшем заседании сессии во втором чтении.

Также был рассмотрен проект закона «О публичных закупах» и было принято решение вынести его на заседание сессии для принятия во втором чтении. Данный законопроект был принят в первом чтении 22 июня 2022 года.

Участники заседания постатейно рассмотрели закон Республики Абхазия «О государственном регулировании цен», действующий с 22 февраля 2011 г. Он устанавливает правовые основы государственной политики в области государственного регулирования цен в Республике Абхазия; сферу применения регулируемых цен; полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование цен и контроль за порядком применения регулируемых цен; права, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов в области ценообразования. Члены комитета продолжат аналитическую работу, связанную с применением данного закона.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 21 декабря 2022 18:19

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