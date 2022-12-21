СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ
Новости Среда, 21 декабря 2022 18:19
Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Вопросы реализации комплекса мер по повышению мобилизационной готовности обсуждались на рабочей встрече под председательством вице-президента Бадры Гунба.
Члены Совета безопасности и Министерства обороны доложили о ходе исполнения поручений президента Аслана Бжания.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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