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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ

Новости Среда, 21 декабря 2022 18:19
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Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Вопросы реализации комплекса мер по повышению мобилизационной готовности обсуждались на рабочей встрече под председательством вице-президента Бадры Гунба.

Члены Совета безопасности и Министерства обороны доложили о ходе исполнения поручений президента Аслана Бжания.

Об этом сообщает сайт главы государства.

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