Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба провел совещание Комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Гунба подчеркнул важность и необходимость тщательно продумать все мероприятия и достойно отметить важнейшую дату в истории народа Абхазии. Члены комиссии рассказали о своих идеях и планах по празднованию Дня Победы.

Об этом сообщает сайт главы государства.