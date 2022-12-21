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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-ЛЕТИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Новости Среда, 21 декабря 2022 18:25
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Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба провел совещание Комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Гунба подчеркнул важность и необходимость тщательно продумать все мероприятия и достойно отметить важнейшую дату в истории народа Абхазии. Члены комиссии рассказали о своих идеях и планах по празднованию Дня Победы.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 21 декабря 2022 18:27

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