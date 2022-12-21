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Абхазия Информ

ТРЕТЬЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЮГА РОССИИ

Новости Среда, 21 декабря 2022 18:04
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ТРЕТЬЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЮГА РОССИИ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии приняли участие в Открытом чемпионата Юга России по классическому и многоповторному стритлифтингу, который прошел в Краснодаре. В турнире также принимали участие спортсмены из Карачаево-Черкесской Республики, Краснодара, Новороссийска, Архангельска, Ростова-на-Дону и Благовещенска.

По итогам турнира абхазские спортсмены заняли первые места в различных дисциплинах: Беслан Абухба стал победителем в многоповторных отжиманиях (+48 кг), в двоеборье «Multilift» (+24 кг/+32 кг).

Марк Муслюмов занял первое место в многоповторных отжиманиях (+32 кг). Меружан Данелян стал первым в отжиманиях «Classic», в многоповторных отжиманиях (+24 кг). Ратмир Кархалава стал победителем в подтягиваниях «Classic», в многоповторных подтягиваниях (+16 кг), в отжиманиях «Classic», в многоповторных отжиманиях (+24 кг).

Также, по итогам чемпионата Беслан Абухба установил рекорд Краснодарского края в номинации «Multilift» (двоеборье), а Марк Муслюмов выполнил норматив мастера спорта в номинации «Multilift» (отжимания).

В командном зачете команда Абхазии заняла третье место.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 21 декабря 2022 18:05

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