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Абхазия Информ

АБХАЗСКИХ СОЛИСТОК ВОСТОРЖЕННО ПРИНЯЛИ В СОЧИ

Новости Понедельник, 08 мая 2023 23:14
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АБХАЗСКИХ СОЛИСТОК ВОСТОРЖЕННО ПРИНЯЛИ В СОЧИ

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. «Браво! Приезжайте к нам ещё!» – такими восторженными отзывами зрителей завершился концерт наших солисток в Сочинской филармонии.

В Зале органной и камерной музыки выступили яркие и талантливые исполнительницы из Абхазии – Елена Анкваб, Альдона Цкуа, Нана Черкезия и пианистка Астанда Джикирба.

«Наша программа была выстроена очень интересно, мы продемонстрировали слушателям лучшие арии, романсы и песни мировых композиторов, сложные виртуозные арии и всеми любимые, знакомые произведения более лёгкого жанра. Сочинский зритель принимал нас очень горячо», – говорит Нана Черкезия.

Зрители интересовались, где ещё можно посмотреть выступления наших солистов..

«После каждого номера – крики «Браво!» и повторный вызов на поклон. Это дорогого стоит! Артисту очень важно чувствовать отдачу от зрителя, понимать, что все не зря», – рассказала Астанда Джикирба и сообщила о том, что пригласила зрителей на концерты в Абхазию.

Альдона Цкуа отметила удивительное ощущение праздника, которое было на самом концерте и осталось после него: «Была невероятная атмосфера, которая заряжает энергией… Зрители принимали восторженно …это было очевидно по их лицам, по блеску глаз, и мы, в свою очередь, проживали все эти эмоции вместе с ними! Хочется сказать, что мы искренне любим наше творчество…. и когда мы творим,  мы по-настоящему счастливы!»

Для Елены Анкваб это было второе выступление в сочинской филармонии. Она тоже поделилась своими впечатлениями: «Полтора года назад мы с Алхасом Ферзба и Астандой Джикирба давали там концерт русской музыки. Оба раза нас принимали невероятно горячо. Хочется поблагодарить нашего чудесного, теплого, отзывчивого, сопереживающего зрителя, который одарил нас невероятными эмоциями и благодарностью. Для артистов очень важно чувствовать отдачу от зрителей, ведь концерт или спектакль – это всегда обмен энергией, и без этого взаимного обмена невозможно творить.

Программу мы представили очень интересную и разнообразную: от сложнейших и известнейших оперных арий Верди, Пуччини и Беллини до песен современных композиторов, таких, как Энио Морриконе. На бис исполнили песню Василия Царгуш на абхазском языке, зал был очень тронут. С первого выхода на сцену мы почувствовали невероятную поддержку и вовлечённость публики, сразу стало понятно, что на концерт пришли люди, которые знают, любят и уважают классическую музыку. 

Хотелось бы, конечно, чтобы гастроли проходили чаще, и надеемся, что так и будет.

Очень хочется надеяться, что и у нас в Абхазии ряды любителей и почитателей классической музыки будут расти день от дня, мы постараемся приложить к этому все усилия, потому что нам есть, что сказать слушателю и есть возможность с помощью нашего искусства сделать его, пусть хотя бы на чуточку, счастливее».

Прочитано 209 раз Последнее изменение Понедельник, 08 мая 2023 23:15

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