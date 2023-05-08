СУХУМСКИЕ БОЙЦЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ И ПРИЗЕРАМИ ОТКРЫТЫХ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ПЛАМЯ ПОБЕДЫ»
Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. В Краснодарском крае, в Геленджике прошли открытые краевые соревнования по карате кёкусинкай (кумитэ) «Пламя Победы» среди мальчиков и девочек 6-7, 8-9 лет, юношей и девушек 10-11, 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и мужчин 18+.
В турнире приняли участие 150 спортсменов из Краснодара, Геленджика, Ростова-на-Дону, Новошахтинска, ст. Брюховецкой и Республики Абхазия.
Нашу республику представляли 56 бойцов от Федерации карате Кёкусинкай, в четырёх командах из Сухума, Очамчыры, пос. Агудзера и Гудауты.
Команду Сухума составили 14 спортсменов секции карате Кекусинкай Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.
По итогам турнира «Пламя победы» призовые места среди бойцов Управления распределились следующим образом:
Чемпионы: Самед Бабаев, Мисаил Кирия, Данат Кишмария и Эльдар Маслов.
Призёрами стали:
2-е место – Айнар Шония, Роман Роор, Даниил Цулукия и Алмас Гогохия.
3-е место – Алан Парцхалия, Гарри и Рафаэль Авоян.
Тренирует бойцов команды г. Сухум президент Федерации карате Кёкусинкай, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.
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