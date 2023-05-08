СУХУМСКИЕ БОЙЦЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ И ПРИЗЕРАМИ ОТКРЫТЫХ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ПЛАМЯ ПОБЕДЫ»

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. В Краснодарском крае, в Геленджике прошли открытые краевые соревнования по карате кёкусинкай (кумитэ) «Пламя Победы» среди мальчиков и девочек 6-7, 8-9 лет, юношей и девушек 10-11, 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и мужчин 18+.