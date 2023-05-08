 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ БОЙЦЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ И ПРИЗЕРАМИ ОТКРЫТЫХ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ПЛАМЯ ПОБЕДЫ»

Новости Понедельник, 08 мая 2023 23:05
Оцените материал
(0 голосов)
СУХУМСКИЕ БОЙЦЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ И ПРИЗЕРАМИ ОТКРЫТЫХ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ПЛАМЯ ПОБЕДЫ»

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. В Краснодарском крае, в Геленджике прошли открытые краевые соревнования по карате кёкусинкай (кумитэ) «Пламя Победы» среди мальчиков и девочек 6-7, 8-9 лет, юношей и девушек 10-11, 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и мужчин 18+.

В турнире приняли участие 150 спортсменов из Краснодара, Геленджика, Ростова-на-Дону, Новошахтинска, ст. Брюховецкой и Республики Абхазия.

Нашу республику представляли 56 бойцов от Федерации карате Кёкусинкай, в четырёх командах из Сухума, Очамчыры, пос. Агудзера и Гудауты.

Команду Сухума составили 14 спортсменов секции карате Кекусинкай Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.

По итогам турнира «Пламя победы» призовые места среди бойцов Управления распределились следующим образом:

Чемпионы: Самед Бабаев, Мисаил Кирия, Данат Кишмария и Эльдар Маслов.

Призёрами стали:

2-е место – Айнар Шония, Роман Роор, Даниил Цулукия и Алмас Гогохия.

3-е место – Алан Парцхалия, Гарри и Рафаэль Авоян.

Тренирует бойцов команды г. Сухум президент Федерации карате Кёкусинкай, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.

Прочитано 209 раз Последнее изменение Понедельник, 08 мая 2023 23:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОМАНДА АБХАЗИИ ПОБЕДИЛА ДРУЖЕСКОМ ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ ПО ШАХМАТАМ АБХАЗСКИХ СОЛИСТОК ВОСТОРЖЕННО ПРИНЯЛИ В СОЧИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.