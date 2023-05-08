КОМАНДА АБХАЗИИ ПОБЕДИЛА ДРУЖЕСКОМ ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ ПО ШАХМАТАМ

Сухум. 8 мая 2023. Абхазия-Информ. Сухуме в медиа-центре МИД Республики Абхазия прошел дружеский онлайн-турнир по шахматам между командами Абхазии и Приднестровья, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Перед началом турнира состоялась видеоконференция с участием официального представителя Республики Абхазия в ПМР Александра Ватамана, главного судьи от ПМР Галины Сапрыкиной, главы официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба, председателя федерации шахмат Константина Тужба.

Турнир прошел по инициативе главы официального представительства ПМР в Абхазии, при поддержке МИД Республики Абхазия, Государственного комитета по физической культуре и спорта, Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума.

Абхазию представляли шахматисты : Кварацхелия Тристан, Лаквитава Сарида, Багателия Нестор, Аджинджал Аскар, Турков Богдан, Сабекия Саят.

Команду Республики Абхазия готовил заместитель председателя федерации шахмат Абхазии Зухба Темур.

По итогам турнира команда Абхазии победила со счетом 76 на 37.

Члены команды Абхазии были награждены почетными грамотами официального представительства ПМР в Абхазии и Федерации шахмат Абхазии.