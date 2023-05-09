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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Новости Вторник, 09 мая 2023 21:05
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днём Победы

«Дорогие ветераны!

Уважаемые граждане Республики Абхазия!

От всего сердца поздравляю вас с Победой в Великой Отечественной войне.

Мы отмечаем 78-ю годовщину Великой Победы и вспоминаем время, когда под натиском бесчеловечной идеологии нацизма уничтожались целые народы, и только единение всех народов Советского Союза, героизм и самоотверженность борцов с мировым злом сумело положить конец страшнейшей мировой войне и принести свободу человечеству.

Сегодня мы вспоминаем фронтовиков, погнавших врага вспять и освободивших народы Советского Союза и Европы от заразы нацизма. Со всеми наравне в этой борьбе приняли участие сыны и дочери Абхазии, всего более 55 тысяч наших земляков воевали, защищая свои дома, свою Родину, свою большую советскую страну. Мы чтим их память и полны благодарности за их подвиг, давший возможность мирной созидательной жизни народам. Мы вспоминаем всех, кого унесли те страшные дни и годы войны.

Дорогие ветераны! Вы пережили две войны, и теперь, спустя 78 лет вы видите, что эти лишения были не напрасными – и ваши семьи, и весь наш народ достойно живет на родной земле, не прислуживая угнетателям и строя планы на лучшее будущее. Вы явили пример мужества и стойкости всем защитникам Абхазии в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Ваш пример вдохновил на победу весь наш народ. Мы гордимся вами, как и вы можете гордиться своими сыновьями и внуками, принесшими победу в войне с последователями нацизма в наше время.

Сегодня мы все вновь должны быть едины внутри страны, сохраняя близкие отношения с нашими друзьями и союзниками. Только так, в единстве и уважении, сохраняя память о Великой Победе, мы сумеем исполнить мечту нескольких поколений и построить мирное, процветающее, благополучное государство для будущих поколений.

Желаю всем ветеранам, всем гражданам Абхазии здоровья, мира и счастья на родной земле!»

Прочитано 117 раз Последнее изменение Вторник, 09 мая 2023 21:13

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