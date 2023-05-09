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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Новости Вторник, 09 мая 2023 21:14
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб направил поздравительный адрес председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину:

«Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления с праздником Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Общими усилиями народы Советского Союза победили в самой кровопролитной в истории человечества войне против фашизма. Для Абхазии и России память о самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла, их беспримерном подвиге, о миллионах погибших и пропавших без вести, священна, она является твердой основой, связующей всех нас перед вызовами современности.

Сегодня Российская Федерация, наш верный союзник, вновь вынуждена противостоять глобальной угрозе, бороться с поощряемым коллективным Западом неофашизмом. Победа в этом сражении принципиально важна и для нас. Нисколько не сомневаемся, что она будет достигнута».

Заместителю председателя Правительства Российской Федерации Александру Новаку:

«Уважаемый Александр Валентинович, поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Этот день неразрывно связан со славным поколением победителей, не щадя своей жизни спасшим мир от фашизма.

9 мая навсегда останется в народной памяти как символ общности исторических судеб народов Абхазии и России, гордости беспримерным подвигом, благодарности нашим отцам и дедам, всем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Всегда будем помнить об их героизме, мужестве, верности долгу и любви к Отечеству.

Наш святой долг   не позволить этому празднику утратить свое великое значение, сохранить общую историю».

Заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, сердечно поздравляю Вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Священная для каждой семьи и в Абхазии, и в России, эта Победа является свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества наших народов, славные сыны и дочери которых ценою нечеловеческих усилий в боях и в тылу отстояли свободу и освободили мир от нацизма.

Гордимся их великим подвигом и бережно храним в наших сердцах память о всех, кто явил пример верности долгу, любви к общему Отечеству, ставшей объединяющим началом людей разных национальностей и вероисповеданий.

Глубоко скорбим по миллионам жертв нацисткой идеологии, память о которых заставляет вновь совместно противостоять возрождающемуся фашизму, тем, кто не усвоил уроки истории.

Как и наши герои-предки, нынешние защитники Родины обеспечат и эту победу».

Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину:

«Уважаемый Михаил Александрович, сердечно поздравляю Вас и Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия с праздником Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

День Победы - подлинно народный праздник воинской славы и гражданского мужества, объединяющий многие поколения. Он равнозначно велик для наших народов.

Мы вместе бережно храним память о беспримерном подвиге защитников общего Отечества, тружеников тыла и гордимся их героизмом.

И в наши дни, когда проводится специальная военная операция на Украине, стало очевидным, что проблема нацисткой идеологии все еще существует, она по-прежнему представляет угрозу. Это возлагает на нас совместную ответственность за сохранение мира, за обеспечение достойного будущего».

Прочитано 117 раз Последнее изменение Вторник, 09 мая 2023 21:18

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