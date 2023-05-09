В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ 78-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В 09:00 в рамках акции «Огонь памяти» от частички огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, доставленной в Абхазию, зажгли «Вечный огонь» у памятника Неизвестному солдату на Набережной Диоскуров.

В 10:00 началась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на Набережной Диоскуров в Сухуме. Отдать дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, глава Администрации Сухума Беслан Эшба, депутаты Парламента, члены правительства, военные, представители широкой общественности, студенты и школьники.

На торжественном митинге выступил руководитель администрации президента Абхазии Джансух Нанба.

«Сегодня мы празднуем победу в Великой Отечественной войне. Прежде всего мы поздравляем непосредственных участников и свидетелей событий тех лет, наших дорогих ветеранов. Их подвиг является свидетельством того, что даже самое страшное зло можно победить. Спасибо им за все, что они сделали для нас. В этот день мы вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы обеспечить мир и свободу для нас всех», – сказал он.

Нанба отметил, что важно помнить, что победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря единству и солидарности советского народа.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин, выступая на митинге, отметил, что 9 мая - святая дата.

«Это – святая дата для наших народов, ведь в Абхазии, как и в России, в каждой семье памятны свои герои, участники той страшной войны. Как уже говорилось, более 55 тысяч жителей республики ушли в действующую армию на фронт. Из них более 17 тысяч не вернулись домой. Память о бессмертном подвиге тех, кто защищал Родину и трудился в тылу, о тех, кто погиб на полях сражений, пав жертвой фашистских оккупантов, является одной из важнейших основ союзнических российско-абхазских отношений, залогом их дальнейшего, поступательного развития. Мы признательны абхазской стороне за то, что в вашей республике с должным вниманием относятся к памяти павших и ветеранов, чтут их заслуги, помнят, уважают и оберегают установленные памятники, места захоронений, и иные связанные с войной даты и события», – сказал он. Обращаясь к присутствующим ветеранам, Шургалин назвал их легендарными воинами великой страны.

«Благодаря вам все мы сегодня живём, работаем, воспитываем детей и внуков. Наша привычная мирная жизнь – ваша прямая заслуга. Низкий вам поклон, здоровья, кавказского долголетия, жизненных сил и оптимизма», – сказал российский дипломат.

На митинге также выступили заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе и заместитель председателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны и труда Абхазии Закан Нанба.

После церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату состоялся митинг и прохождение торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих Минобороны Абхазии.

Вслед за ними по Набережной Диоскуров к памятнику пошла колонна участников акции «Бессмертный полк».

Праздничные концерты состоялись на Набережной Махаджиров у Абхазского драмтеатра и в Абхазской госфилармонии.

На сегодняшний день в Абхазии живут 20 ветеранов той войны На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 55 тысяч наших соотечественников. Более 17 тысяч погибли в войне. 22 человека удостоены звания «Герой Советского Союза».

Об этом сообщает Апсныпресс.