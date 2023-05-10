ЗАДЕРЖАН ЗА КРАЖУ

Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. Открытое хищение чужого имущества оперативно раскрыто сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району. Преступление имело место в Приморском парке «старой» Гагры, когда злоумышленник сорвал с шеи потерпевшей цепочку с кулоном и крестом, после чего с места преступления скрылся.

Им оказался житель п. Чагрипш Гагрского района Сичинава Роман Русланович 2002 г.р., который был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району. Последний в содеянном сознался, похищенное изъято.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст. 158 УК РА проводит ОД Гагрского РУВД. В отношении Романа Сичинава избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.