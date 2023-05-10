 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ЗА КРАЖУ

Новости Среда, 10 мая 2023 19:36
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН ЗА КРАЖУ

Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. Открытое хищение чужого имущества оперативно раскрыто сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району. Преступление имело место в Приморском парке «старой» Гагры, когда злоумышленник сорвал с шеи потерпевшей цепочку с кулоном и крестом, после чего с места преступления скрылся.

Им оказался житель п. Чагрипш Гагрского района Сичинава Роман Русланович 2002 г.р., который был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району. Последний в содеянном сознался, похищенное изъято.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст. 158 УК РА проводит ОД Гагрского РУВД. В отношении Романа Сичинава избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 29 раз Последнее изменение Среда, 10 мая 2023 19:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ 78-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ВЫЯВЛЕНО 163 ВОДИТЕЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.