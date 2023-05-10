ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ВЫЯВЛЕНО 163 ВОДИТЕЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ
Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 2530 нарушений правил дорожного движения, из которых 88 за нарушение норм тонирования автостекол.
Личный состав министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/