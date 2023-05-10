ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ВЫЯВЛЕНО 163 ВОДИТЕЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 2530 нарушений правил дорожного движения, из которых 88 за нарушение норм тонирования автостекол.