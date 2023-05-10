 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР

Новости Среда, 10 мая 2023 19:55
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР

Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. В вооруженных силах Республики Абхазия под руководством министра обороны с 10 по 30 мая 2023 года проводится оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей, их заместителями. Основной целью оперативного сбора является повышение уровня профессионально-должностной подготовки командного состава, их способности и готовности решать боевые задачи в условиях современных и перспективных боевых действий. В основе подготовки спланированы практические занятия и групповые упражнения на фоне постоянно развивающейся оперативной обстановки в оперативно важных районах Абхазии.

Основные усилия в ходе занятий будут сосредоточены на выработке умений и навыков согласованного применения соединений и воинских частей видов и родов войск вооруженных сил, внедрении в практику действия войск опыта специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Более 50% занятий будут проводиться на полигонах и не знакомых участках местности с применением реально действующих войск обозначения днем и ночью.

В ходе занятий спланировано применение сил и средств огневого поражения, БпЛА и системы управления войсками.

Программой подготовки также предусмотрены занятия по тактико-специальной и огневой подготовке, по видам боевого обеспечения боевых действий, военно-медицинской подготовке.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Среда, 10 мая 2023 20:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ВЫЯВЛЕНО 163 ВОДИТЕЛЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ПОИСК» ВКЛЮЧЕН В ШОРТ-ЛИСТ КРЫМСКИХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.