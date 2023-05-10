В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР

Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. В вооруженных силах Республики Абхазия под руководством министра обороны с 10 по 30 мая 2023 года проводится оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей, их заместителями. Основной целью оперативного сбора является повышение уровня профессионально-должностной подготовки командного состава, их способности и готовности решать боевые задачи в условиях современных и перспективных боевых действий. В основе подготовки спланированы практические занятия и групповые упражнения на фоне постоянно развивающейся оперативной обстановки в оперативно важных районах Абхазии.

Основные усилия в ходе занятий будут сосредоточены на выработке умений и навыков согласованного применения соединений и воинских частей видов и родов войск вооруженных сил, внедрении в практику действия войск опыта специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Более 50% занятий будут проводиться на полигонах и не знакомых участках местности с применением реально действующих войск обозначения днем и ночью.

В ходе занятий спланировано применение сил и средств огневого поражения, БпЛА и системы управления войсками.

Программой подготовки также предусмотрены занятия по тактико-специальной и огневой подготовке, по видам боевого обеспечения боевых действий, военно-медицинской подготовке.