ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ПОИСК» ВКЛЮЧЕН В ШОРТ-ЛИСТ КРЫМСКИХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ

IV Крымский открытый кинофестиваль документального кино – это проект министерства культуры Республики Крым. Он проводится при участии Союза кинематографистов России в Симферополе.

Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. Документальный фильм «Поиск» (реж. Дмитрий Статейнов) включен в шорт-лист кинофестивалей «КрымДок» и «Вечный огонь», которые проводятся с 14 по 19 мая 2023 года. Об этом сообщил руководитель военно-мемориального проекта «Возвращение имени» и соавтор фильма Григорий Скворцов.

XI международный телевизионный фестиваль военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь», посвящён 80-тию победы в Сталинградской битве. Организатор фестиваля – Всероссийская государственная телерадиокомпания, г. Москва.

Фильм «Поиск» – это повествование и показ культуры народа Абхазии, особенностей его души и характера, связанных с сохранением исторической памяти о павших и пропавших без вести родных. Главные герои картины – это военные курсанты – поисковики министерства обороны Абхазии, которые с 2016 года занимаются поиском пропавших воинов, участников Великой Отечественной войны.

В фильме снимались Ляля Азизовна Агрба, родные погибших, которых курсанты смогли найти в Абхазии, а также единственный из ныне живущих в России узник немецкого концлагеря Дахау Иван Панюхно.

Фильм создан при финансовой поддержке Правительства Москвы, ТПП Абхазии и при активном участии министерства обороны Абхазии. Премьерный показ картины состоялся на телеканалах Russia Today, НТВ и «Миллет». Фильм посмотрели уже более 500 000 зрителей.

Документальный фильм «Поиск» на кинофестивалях «КрымДок» и «Вечный огонь» будет представлять благотворительный фонд «Россия – Абхазия».