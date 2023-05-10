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Абхазия Информ

РЕКТОРАТ АГУ ПОЗДРАВИЛ КОНСТАНТИНА ДУМАА В ЮБИЛЕЕМ

Новости Среда, 10 мая 2023 20:12
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РЕКТОРАТ АГУ ПОЗДРАВИЛ КОНСТАНТИНА ДУМАА В ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты Абхазского государственного университета поздравили заслуженного работника высшей школы Республики Абхазия, кандидата философских наук, почетного профессора АГУ Константина Несторовича Думаа с 85-летием.

«Уважаемый Константин Несторович!

Более 50 лет Вы работаете в нашем вузе, посвятив свои лучшие годы воспитанию национальных кадров, одновременно совмещая это с научной деятельностью.

В этот замечательный день мы выражаем восхищение исключительными чертами Вашей личности, благодаря которым вы снискали почет и уважение среди коллег и студентов.

Вы тот человек, который подает пример жизнелюбия, бодрости, оптимизма. Рады отметить, что свой юбилей Вы встречаете по-прежнему преданным делу высшего образования, науке, принципиальным и полным творческих идей и планов.

Пусть Ваши дни будут яркими, красочными, полны добра, радости и приятных событий», – говорится в поздравлении.

Коллеги и студенты пожелали ученому крепкого здоровья, успехов в научной и творческой деятельности, семейного уюта, благополучия и абхазского долголетия.

Прочитано 27 раз Последнее изменение Среда, 10 мая 2023 20:19

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