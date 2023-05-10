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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНА МАШИНА С «СИГАРЕТНЫМИ» ДВЕРЯМИ

Новости Среда, 10 мая 2023 20:26
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНА МАШИНА С «СИГАРЕТНЫМИ» ДВЕРЯМИ

Сухум. 10 мая 2023. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль ВАЗ 2106, прибывший из Абхазии. Транспортное средство, вызвавшее подозрение у сотрудников таможни, было направлено на осмотр с применением МИДК.

При дальнейшем досмотре в машине была обнаружена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля. Сигареты находились в проемах передних дверей автомобиля и под обшивкой сидений в салоне. Из тайников было извлечено 300 пачек (6000 штук) сигарет «CHAPMAN» без российских акцизных марок и специальной маркировки.

Пассажирскую таможенную декларацию водитель не заполнял и в таможенный орган не подавал. В ходе опроса мужчина пояснил, что знал о существующих ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию, поэтому решил скрыть сигареты от таможенного контроля.

Незаконно перемещаемый товар и автомобиль изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Среда, 10 мая 2023 20:27

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