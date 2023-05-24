СОТРУДНИКИ ЮЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ВЫЯВИЛИ КРИМИНАЛЬНУЮ СХЕМУ УХОДА ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ . Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен канал ввоза на территорию РФ из Абхазии через МАПП Адлер Краснодарской таможни транспортных средств с нарушением действующего законодательства. Группой лиц была организована незаконная схема по ввозу легковых автомобилей из Абхазии.

В течение нескольких месяцев 27-летний житель города Сочи, предоставляя в таможенные органы поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации, ввез в Россию три автомобиля: NISSAN FUGA, HONDA FIT и MERCEDES-BENZ Е320 под видом транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Мужчина перегонял машины в Сочи и передавал их соучастникам, получая оплату за свои услуги от организатора преступной схемы.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 3,2 млн рублей.

Южной оперативной таможней в отношении сочинца и иных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).