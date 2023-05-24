НОВЫЙ АФОН И СУХУМСКИЙ РАЙОН ГОТОВЯТСЯ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Теймураз Хишба отметил, что такие объекты, как глемпинг очень востребованы.

«Мы знаем, что в Сухумском районе девять мест размещения и более 250 койко-мест. Глэмпинг «Гаруда» – это флагман этого направления не только в Сухумском районе, но и в Абхазии в целом и находится, на мой взгляд, в очень интересном месте. Сегодня это направление востребовано вообще во всём мире, и мы надеемся, что такие объекты будут строиться по всей территории Абхазии. Они сохраняют экологию нашей республики и дарят незабываемые чувства от нахождения на природе, на свежем воздухе. Думаю, что для людей, которые хотят отдохнуть с детьми, либо для тех, кто хочет поправить здоровье, такие места незаменимы», – сказал он.

Алхас Читанава в свою очередь сообщил, что район заинтересован в развитии туризма и в строительстве объектов, подобных глэмпингу «Гаруда».

«Туристическая отрасль важна для экономики республики в целом и для бюджета Сухумского района, в частности. К сожалению, цифры в районе пока не впечатляют, но есть определённые наработки и заявки, которые позволяют процентов на 70 быть уверенными в том, что через какое-то время в районе появится больше подобных объектов», – сказал глава районной администрации.

По словам Читанава, надо создавать максимально комфортный режим для бизнеса и оперативно решать различные бюрократические вопросы.

Он также отметил, что в Сухумском районе много очень красивых, живописных мест, которые могут быть привлекательными для туристов.

«Туризм мало развит в Сухумском районе. Место, в котором мы сейчас находимся, было открыто в прошлом году. После этого было открыто ещё девять объектов размещения, но они ещё не получили такого же развития. Только три из девяти можно назвать гостиницами, остальные же пока представляют собой места размещения отдыхающих, обустроенные в частном секторе», – сказал Читанава.

По завершении беседы Теймураз Хишба и Алхас Читанава осмотрели глемпинг и еще раз отметили важность таких объектов для республики.

Сегодня же Теймураз Хишба встретился с заместителем главы Администрации города Новый Афон Бесланом Харабуа.

Министр отметил, что Новый Афон достаточно успешный город в плане туризма.

«Афон красивый город и здесь есть все для того, чтобы отдых каждого человека был комфортным», – сказал Хишба.

Беслан Харабуа подчеркнул, что пока людей мало, так как сезон только начинается.

По его информации, в Новом Афоне 46 гостиниц, 4 мини-гостиницы, 563 номера на 1087 койко-мест.

На вопрос министра о состоянии пляжей, Харабуа сообщил, что сейчас ведутся работы по их уборке и подготовке к летнему курортному сезону.

«Своих спасателей у нас нет, но мы совместно с МЧС задействуем силы к сезону. Буи мы купили, приобрели лодку, спасательные жилеты, и есть все для безопасности всех купающихся и отдыхающих. Все это мы делаем силами администрации», – сказал Харабуа.

Хишба поинтересовался, были ли несчастных случаев на воде.

По словам Харабуа, за три года было два случая.

В городе уже немало сделано силами администрации. Строится «Колесо обозрения», восстановлена смотровая площадка рядом с пещерой. В городском парке завершили устройство монолитной ленты вокруг пруда. На улице Эшба, ведущей к водопаду, укладывают тротуарную плитку – 1200 кв. метров.

Также планируется отреставрировать каменную стену, обновить урны, освещение и установить новые лавочки в парке.

«В рамках наших финансов мы делаем все возможное для города, стараемся содержать его в чистоте и надлежащем порядке», – сказал Харабуа.

Министр также принял участие в презентации горного спортивно-оздоровительного лагеря для детей и подростков. Инициатор проекта – новоафонская молодежная организация «Апсар».

Хишба сказал, что эта инициатива молодежи будет поддержана Минтуризмом.