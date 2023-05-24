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Абхазия Информ

МЕДИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В СОЧИ СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ

Новости Среда, 24 мая 2023 22:02
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МЕДИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В СОЧИ СО СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ. По поручению министра здравоохранения Эдуарда Бутба состоялась рабочая поездка абхазских медиков в Сочинскую городскую киническую больницу №4. В рамках поездки состоялась рабочая встреча и.о. главврача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» Эрика Хатхва с главврачом ГБУЗ «Городская больница №4 г. Сочи» Игорем Лукьянченко.

Обсуждался комплекс вопросов по организации работы медицинских учреждений, абхазские специалисты ознакомились с работой некоторых отделений сочинской больницы и основами администрирования медучреждения.

В рамках переговоров главврачи Хатхва и Лукьянкченко договорились о бесплатной стажировке медиков из Абхазии в 4-й городской больнице Сочи. Такая практика, по словам Эрика Хатхва весьма востребована и необходима нашим врачам.

«Наши медики, каждый в течение месяца, будут иметь возможность повышать свою квалификацию, совершенствовать навыки и обучаться новым стандартам. На первом этапе мы отправим реаниматологов, потребность в этих специалистах в республике стоит весьма остро на данном этапе. Реанимационное отделение сочинской больницы- это пример для многих. Опыт российских коллег в этом плане очень важен для нас», – считает Эрик Хатхва.

Члены делегации также ознакомились с работой приемного отделения, лаборатории, отделения сочетанной травмы.

В составе абхазской делегации также Астан Авидзба, Наргиза Харчилава, Рита Трапш, Бэлла Пилия.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 24 мая 2023 22:09

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