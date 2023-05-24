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Абхазия Информ

ГОСАНСАМБЛЬ АБХАЗИИ ВЫЕХАЛ НА ГАСТРОЛИ В МОСКВУ

Новости Среда, 24 мая 2023 21:55
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ГОСАНСАМБЛЬ АБХАЗИИ ВЫЕХАЛ НА ГАСТРОЛИ В МОСКВУ

Сухум. 24 мая 2023. Абхазия-Информ. В Москве, в рамках дней культуры Абхазии в России, состоится концерт Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Съемочная группа «Аҧсны.иахьа» побывала на генеральной репетиции государственного ансамбля.

О предстоящих гастролях ансамбля и ожидаемых результатах от выступления рассказала солистка Илона Зухба. Артистка сообщила, что ансамбль будет выступать в Концертном зале им. Петра Чайковского.

«С 24 по 30 мая у нас пройдут гастроли в Москве. Мероприятие состоится в рамках Дней культуры Абхазии в России. Организаторы – Министерство культуры России и Министерство культуры Абхазии», – проинформировала она.

Зухба отметила, что артисты репетировали ежедневно и покажут всю программу. «По ее словам, ансамбль покажем всю программу, со всеми номерами. Каждый день будут прогоны и генеральные репетиции. Каждый артист подготовлен максимально.

Артистка отметила, что очень ответственно выступать в знаменитом зале Чайковского.

«Мы относимся к гастролям очень ответственно и надеемся, что зрители хорошо воспримут наше выступление. Мы должны показать свою культуру на высшем уровне. Надеюсь, мы справимся», – сказала она.

По словам Зухба, среди зрителей будут не только простые ценители танцевального и вокального искусства, но и специалисты – преподаватели хореографических и музыкальных учебных заведений, а также студенты.

Она также отметила, что артисты надеются чаще выезжать за пределы Абхазии, так как это хорошая возможность показать высокий уровень коллектива и заявить о своей республике.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 24 мая 2023 22:01

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