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Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА И ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости Четверг, 25 мая 2023 14:10
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БЕСЛАН ДЖОПУА И ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Республики Абхазия Беслан Джопуа встретился в Смольном с членом Правительства Санкт-Петербурга – председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Во встрече также принимали участие заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба, председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман и заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Олег Полищук.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области экологии и сельского хозяйства. Отдельно были отмечены перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.

«Республика Абхазия заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Санкт-Петербургом, как с передовым и примерным с точки зрения применения новых технологий регионом. Нам важен обмен опытом в сфере экологической безопасности, утилизации опасных отходов, экологического надзора. Предлагаю нацелиться также на создание условий для межведомственного сотрудничества по направлениям сельского хозяйства, спорта и молодежной политики, а также туризма. Профильные министерства Абхазии готовы выходить на уровень переговоров с коллегами из Санкт-Петербурга», – отметил Беслан Джопуа.

Евгений Григорьев подчеркнул потенциал отношений Санкт-Петербурга и Абхазии: «Для нас отношения с Республикой Абхазия имеют особое значение. Мы решительно настроены на активизацию двустороннего сотрудничества и для этого у нас есть все возможности и ресурсы. Подтверждаю готовность начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве и плана мероприятий «дорожной карты» между Санкт-Петербургом и Сухумом».

Стороны договорились продолжать взаимодействие в рамках работы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 25 мая 2023 14:13

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