БЕСЛАН ДЖОПУА И ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области экологии и сельского хозяйства. Отдельно были отмечены перспективы в сфере организации бизнес-миссий и обмена опытом по линии молодежной политики.



«Республика Абхазия заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Санкт-Петербургом, как с передовым и примерным с точки зрения применения новых технологий регионом. Нам важен обмен опытом в сфере экологической безопасности, утилизации опасных отходов, экологического надзора. Предлагаю нацелиться также на создание условий для межведомственного сотрудничества по направлениям сельского хозяйства, спорта и молодежной политики, а также туризма. Профильные министерства Абхазии готовы выходить на уровень переговоров с коллегами из Санкт-Петербурга», – отметил Беслан Джопуа.



Евгений Григорьев подчеркнул потенциал отношений Санкт-Петербурга и Абхазии: «Для нас отношения с Республикой Абхазия имеют особое значение. Мы решительно настроены на активизацию двустороннего сотрудничества и для этого у нас есть все возможности и ресурсы. Подтверждаю готовность начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве и плана мероприятий «дорожной карты» между Санкт-Петербургом и Сухумом».



Стороны договорились продолжать взаимодействие в рамках работы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.