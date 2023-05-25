ДЛЯ 520 ВЫПУСКНИКОВ СУХУМСКИХ ШКОЛ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ . Сегодня в школах Абхазии прозвенел последний звонок. В этом году по всей стране 1777 выпускников, из них четверо претендуют на золотую медаль. По информации начальника Управления образования столичной администрации Астанды Таркил, в Сухуме 520 выпускников в 15 общеобразовательных школах города.

Специалисты Управления образования побывали на торжественных линейках во всех учебных заведениях.

Заместитель главы Администрации города Сухум Астамур Ашуба побывал в средней школе №5 в Новом районе. Буквально на днях там завершился ремонт дворовой территории и фасада здания. В благоустроенном школьном дворе прошла торжественная линейка. В этом году в школе 50 выпускников. А учатся в ней более 800 учащихся.

Юноши и девушки одного из выпускных классов вместе со своей руководительницей в праздничный день решили быть в абхазской национальной одежде, чем выделялись на общем фоне не менее нарядных присутствующих школьников, учителей и их родителей.

Красиво прошла и церемония поднятия государственного флага. Вначале, гарцуя на лошадях, проехали два всадника, затем четверо учеников из двух выпускных классов, внесли флаг во двор школы и закрепили его на флагштоке.

После начала торжественной линейки минутой молчания почтили память воинов, отдавших жизни за свободу Апсны, благодаря которым у сегодняшних выпускников есть возможность учиться и жить на родной земле.

Директор школы Лиана Хварцкия рассказала, что в 2023 году два выпускных 11 класса, и три – 9 классов. Она поздравила выпускников и пожелала успехов на предстоящих экзаменах и счастливых билетов.

По традиции, сложившейся в школе, на торжественной линейке чествовали лучших учеников, отличившихся в учебе. Так, звания «Гордость школы» удостоились Даниэла Гудалия и Анастасия Матосян.

Грамоты получили и ученики, которые учатся на «4» и «5», и те, кто в отличился в предметных олимпиадах и отстаивал честь школы в спортивных соревнованиях. Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба поздравил выпускников, но начал со слов благодарности учителям, так как они, по его словам, вложили много труда, чтобы воспитать достойное поколение молодых сухумчан.

«Пусть все намеченное сбудется!» – сказал Ашуба, обращаясь к выпускникам. Родители выпускников поблагодарили учителей за доброжелательное и заботливое отношение к их детям со стороны всех педагогов. Поблагодарили и руководителей столичной администрации, так как заметили, что к последнему звонку благоустроили школьный двор.

Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе поздравил выпускников Сухумской Горской школы №10 им. Н. Лакоба и их родителей. Он отметил, что учителя на протяжении 11 лет вели по жизни своих учеников, давали им знания, воспитывали.

«Сегодня уже многие из вас поступили уже в вузы. Это все заслуга учителей, хочу им выразить огромную благодарность. В добрый путь, дорогие выпускники успехов вам во всем», – сказал Сурманидзе.

В этом году школу оканчивают 66 человек. Их поздравила директор школы Аида Кварчелия.

«Вы сегодня оканчиваете школу. Символично, что это совпало с 160-летием школы, которая воспитала не одно поколение достойных граждан страны. Вы оставляете позади свое детство и вступаете во взрослую жизнь. Желаю вам чистого неба над головой, успехов и крепкого здоровья», – сказала Кварчелия.

Об этом сообщает сайт столицы.