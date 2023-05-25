ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРОТОКОЛ О БЕСПОШЛИННЫХ ПОСТАВКАХ ПРОПАНА В АБХАЗИЮ
Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ. Министерство экономики информирует о вступлении в силу Протокола о беспошлинных поставках пропана из Российской Федерации в Республику Абхазия.
Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года дополняет перечень товаров, вывозимых из Российской Федерации в Республику Абхазия без уплаты вывозной таможенной пошлины позицией «пропан».
Об этом сообщает пресс-служба Минэка.
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