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Абхазия Информ

ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРОТОКОЛ О БЕСПОШЛИННЫХ ПОСТАВКАХ ПРОПАНА В АБХАЗИЮ

Новости Четверг, 25 мая 2023 21:13
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Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ. Министерство экономики информирует о вступлении в силу Протокола о беспошлинных поставках пропана из Российской Федерации в Республику Абхазия.

Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года дополняет перечень товаров, вывозимых из Российской Федерации в Республику Абхазия без уплаты вывозной таможенной пошлины позицией «пропан».

Об этом сообщает пресс-служба Минэка.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 25 мая 2023 21:16

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