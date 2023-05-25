УСТАНОВЛЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ВВЕЗЕННЫЕ В АБХАЗИЮ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление транспортных средств и специальной техники, ввезенных и используемых на территории Абхазии в нарушение таможенного законодательства РА, было выявлено грузовое транспортное средство «Камаз-самосвал» и транспортное средство «Форд-транзит» находившиеся в пользовании гражданин Республики Абхазия, ввезенные раннее на таможенную территорию республики с нарушениями таможенных правил.



