УСТАНОВЛЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ВВЕЗЕННЫЕ В АБХАЗИЮ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление транспортных средств и специальной техники, ввезенных и используемых на территории Абхазии в нарушение таможенного законодательства РА, было выявлено грузовое транспортное средство «Камаз-самосвал» и транспортное средство «Форд-транзит» находившиеся в пользовании гражданин Республики Абхазия, ввезенные раннее на таможенную территорию республики с нарушениями таможенных правил.
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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