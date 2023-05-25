В ДВУХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ ИЗЪЯЛИ СУХУМА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в городе Сухум были подвергнуты осмотру торговые объекты, где были обнаружены и изъяты электронные сигареты в количестве 76 единиц, ввезенные раннее на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил, а также табачная продукция без марок акцизного сбора РА в количестве 4 160 штук и 20 упаковок курительного табака.
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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