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Абхазия Информ

В ДВУХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ ИЗЪЯЛИ СУХУМА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Новости Четверг, 25 мая 2023 21:20
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В ДВУХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ ИЗЪЯЛИ СУХУМА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, в городе Сухум были подвергнуты осмотру торговые объекты, где были обнаружены и изъяты электронные сигареты в количестве 76 единиц, ввезенные раннее на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил, а также табачная продукция без марок акцизного сбора РА в количестве 4 160 штук и 20 упаковок курительного табака. 

Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 25 мая 2023 21:22

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