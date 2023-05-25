В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ

Сухум. 25 мая 2023. Абхазия-Информ. 28 мая в детско-юношеской спортивной школе № 1 города Сухум состоится открытый республиканский турнир по фехтованию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.



В рамках турнира пройдут соревнования по двум видам оружия: сабле и шпаге среди спортсменов 2008-2014 годов рождения.

