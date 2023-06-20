ОБСУДИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РАЙОНА ВО ВРЕМЯ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр по ЧС РА Лев Квициния встретился с главой Администрации Гулрыпшского района Саидом Харазия. Обсуждались текущие вопросы проведения курортного сезона по части обеспечения безопасности жителей и гостей района.

Также затрагивалась тема противопожарной ситуации в период пиковой жары лета этого года. Во избежание крупных природных возгораний в районе определён комплекс мер по обеспечению необходимых людских и технических ресурсов на случай возникновения природных пожаров.

МЧС Абхазии и руководство Гулрыпшского района усилят координацию совместных действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в летний курортный сезон.