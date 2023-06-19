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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ СЧИТАЮТ НЕДОПУСТИМОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Новости Понедельник, 19 июня 2023 22:49
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ДЕПУТАТЫ СЧИТАЮТ НЕДОПУСТИМОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. В заседании приняли участие: председатель Государственного комитета Абхазии по экологии Савелий Читанава, академик Академии наук Сергей Бебия, начальник Государственного управления лесного хозяйства Анзор Ашхацава, директор Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции Виталий Лейба.

На заседании обсуждалось Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 февраля 2023 года «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 марта 2019 года «Об образовании национального парка Республики Абхазия «Кодорское ущелье», целью которого является изменение границ национального парка Республики Абхазия «Кодорское ущелье» в сторону уменьшения его территории на более чем 16 тысяч гектаров в связи с наличием на данной территории деловой древесины и проживающего издавна населения.

Председатель комитета Тимур Бейя подчеркнул, что, по его мнению, лесозаготовительная деятельность на территории национального парка является недопустимой. Он также отметил слабо поставленную деятельность органов лесной отрасли в целом по республике, указал на необходимость полной отмены лесозаготовительной деятельности с целью сохранения девственных лесов в нашей стране для будущих поколений и с точки зрения экологической составляющей, рекомендовать принятие нормативно-правовых актов о придании лесной территории статуса особо охраняемой природной территории.

По итогам обсуждения комитет принял решение вынести данное Постановление на следующее заседание сессии и рекомендовать его не одобрять.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 19 июня 2023 22:52

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