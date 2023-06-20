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Абхазия Информ

РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф. ИСКАНДЕРА ОТПРАВИЛСЯ НА ГАСТРОЛИ В РОССИЮ

Новости Вторник, 20 июня 2023 19:39
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РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф. ИСКАНДЕРА ОТПРАВИЛСЯ НА ГАСТРОЛИ В РОССИЮ

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. Русский театр драмы им. Ф. Искандера отправился на гастроли в Сибирский федеральный округ и Республику Татарстан.  Гастроли продлятся до 29 июня. В рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России, РУСДРАМ покажет спектакли «Красавец мужчина» А. Н. Островского и «Кровавая свадьба» Ф. Г. Лорки в городах Новокузнецк (21 и 22 июня на сцене Новокузнецкого драматического театра) и Горно-Алтайск (24 и 25 июня на сцене Национального драматического театра им. П.В. Кучияк), сообщается на сайте РУСДРАМа.

28 июня в рамках V Международного фестиваля русских зарубежных театров на сцене Русского драматического театра «Мастеровые» в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) состоится показ спектакля «Красавец мужчина». В программе этого года – спектакли семи театральных коллективов из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Южной Осетии. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России.

«В нынешнем году, когда отмечается 200-летие А. Н. Островского, мы с радостью продолжим знакомить российского зрителя с прекрасным спектаклем «Красавец мужчина». Мы гордимся тем, что сыграли его 12 апреля в Санкт-Петербурге, в День рождения великого русского драматурга. Сейчас этот спектакль также увидят зрители Новокузнецка и Горно-Алтайска. Мы также везем один их классических спектаклей РУСДРАМа – «Кровавую свадьбу» Ф. Г. Лорки. Этот спектакль по праву считается многолетним хитом нашего репертуара. Мы не раз представляли его на различных фестивалях и гастролях, и везде он получал высокую оценку как зрителей, так и театральных критиков», – сказал Ираклий Хинтба.

После долгого ночного перелёта Сочи – Москва – Новокузнецк труппа уже в Новокузнецке. Работники сцены приступили к монтажу декораций к первому спектаклю «Красавец мужчина», – сообщает пресс-служба РУСДРАМа.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 20 июня 2023 19:44

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