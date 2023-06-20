В АБХАЗИИ ВНОВЬ ПОЯВИТСЯ АНСАМБЛЬ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Сухум. 20 июня 2023. Абхазия-Информ. По инициативе Министерства культуры и под руководством Народной артистки Абхазии Розы Чамагуа в республике воссоздали мужской ансамбль долгожителей «Нартаа».

Первый ансамбль долгожителей Абхазии «Нартаа» был создан в 1948 году композитором Иваном Кортуа, позже его возглавил композитор Константин Ченгелия. Ансамбль был известен не только в Абхазии, но и по всему СССР, а в 1974 году на конкурсе вокальных коллективов в Венгрии он завоевал высшую награду – «Золотого павлина».

После Отечественной войны народа Абхазии ансамбль не функционировал, его участников уже нет в живых. В 2022 году Министерство культуры республике поручило Народной артистке Абхазии Розе Чамагуа воссоздать знаменитый ансамбль.

Артистке удалось собрать 25 певцов со всей Абхазии. Уже год раз в месяц в здании Госфилармонии идут репетиции новых «нартов».