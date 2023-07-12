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Абхазия Информ

ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ БЕЗ ВОДЫ

Новости Среда, 12 июля 2023 17:59
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ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ БЕЗ ВОДЫ

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. Водопроводная труба через реку Келасур была повреждена в результате ливня в Сухуме.

«Река разлилась по берегу, подъезд был затруднен. Вчера целый день мониторили уровень воды в реке, чтобы при первой возможности начать работы. Но половодье Келасура не дало возможности доступа к трубе, чтобы ее починить, – сказал директор «Водоканала» Даур Пачкория. – За ночь уровень воды спал, сейчас имеем доступ к трубе. Занимаемся ремонтом. За день завершим работы. К 20 часам вечера вода у населения будет».

Насосная станция №3 в Келасуре обеспечивает водой Турбазу, улицы Армейская, Батумская, Чанба, села Дзыгута, Беслетка.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 12 июля 2023 18:04

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