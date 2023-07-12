ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ БЕЗ ВОДЫ

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. Водопроводная труба через реку Келасур была повреждена в результате ливня в Сухуме. «Река разлилась по берегу, подъезд был затруднен. Вчера целый день мониторили уровень воды в реке, чтобы при первой возможности начать работы. Но половодье Келасура не дало возможности доступа к трубе, чтобы ее починить, – сказал директор «Водоканала» Даур Пачкория. – За ночь уровень воды спал, сейчас имеем доступ к трубе. Занимаемся ремонтом. За день завершим работы. К 20 часам вечера вода у населения будет».