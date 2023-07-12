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Абхазия Информ

МО АБХАЗИИ ОБРАТИЛОСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СМИ

Новости Среда, 12 июля 2023 18:13
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МО АБХАЗИИ ОБРАТИЛОСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СМИ

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. Пресс-служба Министерства обороны Республики Абхазия обращается к представителям средств массовой информации, блогерам и гражданским журналистам быть корректными при освещении деятельности, связанной с главным военным ведомством и Вооруженными силами Республики Абхазия.

«Совершенно очевидно, что в этой, достаточно сложной общественно-политической ситуации вокруг Абхазии и в мире в целом, нам всем надо быть очень внимательными и объективными. Сегодня, любая информация, касающаяся Абхазии, может использоваться недоброжелателями страны в свою пользу и нанести вред нашей республике.

В связи с этим, при освещении деятельности Министерства обороны и Вооруженных Сил просьба обращаться к источникам, заслуживающим доверия, проверять достоверность публикуемой информации, следовать принципам объективности и непредвзятости.

При этом понимая, что иногда даже авторитетные СМИ могут ошибаться и публиковать некорректную, а то и искаженную информацию, ввиду того, что не совсем правильно были оценены представленные сведения или же не были приняты во внимание все сведения, Министерство обороны открыто для обратной связи, консультаций и готово при необходимости предоставить, подтвердить или опровергнуть информацию о деятельности Вооруженных сил Республики Абхазия», – говорится в обращении Минобороны.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 12 июля 2023 18:16

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