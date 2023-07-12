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Абхазия Информ

СЛУЖБЫ «КУРОРТ ПИЦУНДА» РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Новости Среда, 12 июля 2023 18:18
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СЛУЖБЫ «КУРОРТ ПИЦУНДА» РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба провел совещание по вопросам устранения последствий стихийного бедствия в Объединении пансионатов «Курорт Пицунда».

Службы курорта сейчас усиленно работают, восстанавливают номера, убирают пляж.

Электричество на объекте также восстановлено.

Сейчас в Объединении пансионатов «Курорт Пицунда» проживает 2228 человек.

На территории пансионата работают 1000 человек.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 12 июля 2023 18:20

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