В СЕЛЕ ЛДЗАА РАБОТАЕТ БРИГАДА ГК «АБХАЗБЕРЕГОЗАЩИТА»
Новости Среда, 12 июля 2023 18:22
Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа, наиболее пострадавшее в результате стихийного бедствия.
Глава Администрации Пицунды Руслан Хунцария сообщил министру, что по поручению премьер-министра Александра Анкваб в село Лдзаа прибыла бригада ГК «Абхазберегозащита».
«По улице Речная восстанавливаются два моста и ведутся русловыпрямительные работы», – сказал Хунцария.
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