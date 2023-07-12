В СЕЛЕ ЛДЗАА РАБОТАЕТ БРИГАДА ГК «АБХАЗБЕРЕГОЗАЩИТА»

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба посетил село Лдзаа, наиболее пострадавшее в результате стихийного бедствия.

Глава Администрации Пицунды Руслан Хунцария сообщил министру, что по поручению премьер-министра Александра Анкваб в село Лдзаа прибыла бригада ГК «Абхазберегозащита».

«По улице Речная восстанавливаются два моста и ведутся русловыпрямительные работы», – сказал Хунцария.