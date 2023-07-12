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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АПАРТ-ОТЕЛЕЙ И АПАРТАМЕНТОВ»

Новости Среда, 12 июля 2023 18:27
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АПАРТ-ОТЕЛЕЙ И АПАРТАМЕНТОВ»

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте ведется работа над проектом закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» и другими, связанными с ним, законопроектами. Инициатором данных законопредложений является президент Республики Абхазия.

В связи с этим сегодня состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике, которое прошло под председательством Даута Хутаба.

В заседании приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, члены Общественной палаты

На заседание были приглашены представители ряда политических партий и общественных объединений.

Участники встречи в ходе дискуссии изложили свои позиции и высказали отдельные мнения по обсуждаемым вопросам.

Комитет планирует продолжить обсуждение законопроектов в аналогичном формате с другими представителями общественности.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 12 июля 2023 18:32

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