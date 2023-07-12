В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АПАРТ-ОТЕЛЕЙ И АПАРТАМЕНТОВ»

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте ведется работа над проектом закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» и другими, связанными с ним, законопроектами. Инициатором данных законопредложений является президент Республики Абхазия.

В связи с этим сегодня состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике, которое прошло под председательством Даута Хутаба.