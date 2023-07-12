Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. В Женеве состоялся 58-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье,в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Абхазскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Ираклий Тужба. В состав делегации также вошли начальник Консульского департамента МИД Лаша Авидзба, начальник департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия и заместитель председателя СГБ Заал Хварцкия.

В ходе очередного раунда делегация Республики Абхазия вновь обратилась к грузинским участникам с предложением приступить к полноценной работе по согласованию текста юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы является ключевым вопросом повестки дня в соответствии с принципами, отраженными в 6 пункте договоренностей «Медведева-Саркози».

В ходе раунда грузинская делегация в очередной раз не смогла продемонстрировать конструктивный подход в решении ключевых вопросов повестки дня. Грузинские участники вновь продолжают блокировать любые предложения по согласованию текста документа о неприменении силы.

Данный вопрос остается открытым и его обсуждение перенесено на следующий раунд.

Участники раунда также обсудили другие вопросы, связанные с безопасностью на местах. Было отмечено, что ситуация в регионе остается относительно спокойной и стабильной.

В ходе состоявшегося раунда была отмечена необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал. Абхазская сторона подтвердила свою приверженность возобновлению работы данного механизма, однако грузинская делегация не отреагировала на предложения абхазских участников, направленные на разблокирование работы МПРИ.

Традиционно в рамках работы второй рабочей группы прошло обсуждение гуманитарных вопросов. В частности, абхазская сторона в очередной раз подняла проблему свободы передвижения для граждан Республики Абхазия.

В ходе 58-го раунда также обсуждались гуманитарные вопросы, связанные с доступом к образованию, медицинскому обеспечению и ряд других актуальных проблем.