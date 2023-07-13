В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ
Новости Четверг, 13 июля 2023 19:11
Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. 12 и 13 июля в Сухуме прошли тренинги международного эксперта Гильерме Мартинса по виноделию, организованные проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии». Мероприятия посетили более 40 человек.
Основное преимущество такого формата тренинга заключалось в том, что у всех участников была возможность в первой половине дня прослушать теоретическую часть и задать интересующие их вопросы, а во второй половине дня посетить завод «Вина и воды Абхазии» для разбора практических примеров.
Всего за два дня были охвачены следующие темы: винные микроорганизмы – ферментация и порча, сенсорные дефекты вина – причины, профилактика и лечение, дизайн и оборудование винодельни, энологические методы производства изысканных красных и белых вин.
С давних пор в Абхазии в разных масштабах люди занимаются виноделием, часть продукции реализуется внутри страны, а другая идет на экспорт. Количество виноделен растет с каждым годом, а ассортимент становится все больше. Поэтому для совершенствования качества местного вина и консультаций по производству вин из эндемичных сортов винограда необходим обмен опытом с ведущими экспертами в этой области.
В связи с этим продолжается цикл образовательных тренингов для виноделов и виноградарей Абхазии, который позволяет получить доступ к новым знаниям, современным подходам выращивания и лечения винограда с фокусом на эндемичные сорта, а также установить контакты с экспертами по всему миру.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕЙ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ РОССИЯНКИ
- МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ
- В ЖЕНЕВЕ СОСТОЯЛСЯ 58-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ
- В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АПАРТ-ОТЕЛЕЙ И АПАРТАМЕНТОВ»
- В СЕЛЕ ЛДЗАА РАБОТАЕТ БРИГАДА ГК «АБХАЗБЕРЕГОЗАЩИТА»