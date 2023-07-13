В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. 12 и 13 июля в Сухуме прошли тренинги международного эксперта Гильерме Мартинса по виноделию, организованные проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии». Мероприятия посетили более 40 человек.