 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ

Новости Четверг, 13 июля 2023 19:11
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. 12 и 13 июля в Сухуме прошли тренинги международного эксперта Гильерме Мартинса по виноделию, организованные проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии». Мероприятия посетили более 40 человек.

Основное преимущество такого формата тренинга заключалось в том, что у всех участников была возможность в первой половине дня прослушать теоретическую часть и задать интересующие их вопросы, а во второй половине дня посетить завод «Вина и воды Абхазии» для разбора практических примеров.

Всего за два дня были охвачены следующие темы: винные микроорганизмы – ферментация и порча, сенсорные дефекты вина – причины, профилактика и лечение, дизайн и оборудование винодельни, энологические методы производства изысканных красных и белых вин.

С давних пор в Абхазии в разных масштабах люди занимаются виноделием, часть продукции реализуется внутри страны, а другая идет на экспорт. Количество виноделен растет с каждым годом, а ассортимент становится все больше. Поэтому для совершенствования качества местного вина и консультаций по производству вин из эндемичных сортов винограда необходим обмен опытом с ведущими экспертами в этой области.

В связи с этим продолжается цикл образовательных тренингов для виноделов и виноградарей Абхазии, который позволяет получить доступ к новым знаниям, современным подходам выращивания и лечения винограда с фокусом на эндемичные сорта, а также установить контакты с экспертами по всему миру.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 13 июля 2023 19:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЖЕНЕВЕ СОСТОЯЛСЯ 58-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.