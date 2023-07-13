 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ

Новости Четверг, 13 июля 2023 19:18
Оцените материал
(0 голосов)
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Межведомственная рабочая встреча делегаций МВД Республики Абхазия, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД России по федеральной территории «Сириус» прошла 12 июля в Администрации муниципального образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности на приграничных территориях.

В частности, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, установления местонахождения лиц, находящихся в розыске, в том числе без вести пропавших, обмену информацией о находящемся в розыске похищенном имуществе, в том числе огнестрельном оружии, взрывчатых веществах и транспортных средствах. А так же организации дорожно-транспортной безопасности.

Во встрече участвовали от МВД Республики Абхазия министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа и главный советник министра ВД Инал Маршания. Российскую сторону представили заместитель начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю – начальник УВД по г. Сочи Сергей Огурцов, начальник отдела МВД России по федеральной территории «Сириус» Александр Куликов.

Системная работа в сфере предупреждения преступности и борьбы с ней, обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных территориях ведется в рамках Соглашения между Министерством Внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 24 декабря 2010 года.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 13 июля 2023 19:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕЙ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ РОССИЯНКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.