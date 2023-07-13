МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ КОЛЛЕГ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Межведомственная рабочая встреча делегаций МВД Республики Абхазия, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю и ОМВД России по федеральной территории «Сириус» прошла 12 июля в Администрации муниципального образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности на приграничных территориях.

В частности, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, установления местонахождения лиц, находящихся в розыске, в том числе без вести пропавших, обмену информацией о находящемся в розыске похищенном имуществе, в том числе огнестрельном оружии, взрывчатых веществах и транспортных средствах. А так же организации дорожно-транспортной безопасности.

Во встрече участвовали от МВД Республики Абхазия министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа и главный советник министра ВД Инал Маршания. Российскую сторону представили заместитель начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю – начальник УВД по г. Сочи Сергей Огурцов, начальник отдела МВД России по федеральной территории «Сириус» Александр Куликов.

Системная работа в сфере предупреждения преступности и борьбы с ней, обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных территориях ведется в рамках Соглашения между Министерством Внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 24 декабря 2010 года.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.