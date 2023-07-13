В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕЙ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ РОССИЯНКИ
Новости Четверг, 13 июля 2023 19:21
Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазские спасатели продолжают поиски россиянки, пропавшей во время наводнения в Гагрском районе. Сотрудники ГИМС МЧС РА осматривают морскую акваторию, куда предположительно могло вынести женщину, пропавшую в стремительные водные протоки во время непогоды.
Спасатели ПСЧ Гудаутского района исследуют береговую линию. Для проведения поисков с воздуха используется беспилотник, предоставленный одной из частных компаний, сотрудники которой выразили желание внести свой вклад в поисковые мероприятия.
На данный момент поиски пропавшей россиянки не дали никаких результатов.
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