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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕЙ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ РОССИЯНКИ

Новости Четверг, 13 июля 2023 19:21
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В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕЙ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ РОССИЯНКИ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазские спасатели продолжают поиски россиянки, пропавшей во время наводнения в Гагрском районе. Сотрудники ГИМС МЧС РА осматривают морскую акваторию, куда предположительно могло вынести женщину, пропавшую в стремительные водные протоки во время непогоды.

Спасатели ПСЧ Гудаутского района исследуют береговую линию. Для проведения поисков с воздуха используется беспилотник, предоставленный одной из частных компаний, сотрудники которой выразили желание внести свой вклад в поисковые мероприятия.  

На данный момент поиски пропавшей россиянки не дали никаких результатов.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 13 июля 2023 19:24

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