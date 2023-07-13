В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ ПРОПАВШЕЙ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ РОССИЯНКИ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазские спасатели продолжают поиски россиянки, пропавшей во время наводнения в Гагрском районе. Сотрудники ГИМС МЧС РА осматривают морскую акваторию, куда предположительно могло вынести женщину, пропавшую в стремительные водные протоки во время непогоды.