В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МИГРАЦИОННОГО ВЕДОМСТВА

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ . Руководитель Государственной миграционной службы Республики Абхазия Рамин Габлая доложил премьер-министру Александру Анкваб о результатах деятельности ГМС в первом полугодии текущего года.



По информации Габлая, с 1 января по 1 июля ГМС принято 4 тысячи 61заявление на получение виз; поставлено на миграционный учет 2430 иностранных граждан; принято 3717заявлений на выдачу разрешений на работу и патентов; заявлений от работодателей – 400.

В первом полугодии ГМС уплатила госпошлину за выдачу рабочих виз в сумме более 17миллионов 487 тысяч руб.

Иностранными гражданами оплачена: госпошлина, выдача разрешений на работу в сумме более 15 миллионов 837 тысяч руб. и более 4 миллионов 389 тысяч руб. за выдачу патентов.



За выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы работодателями уплачена госпошлина в сумме более 6 миллионов 810 тысяч руб.



Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС в первом полугодии составила 44 564 506 руб. (За аналогичный период 2022г. сумма государственной пошлины составляла 32 420 320 руб.)

Государственная миграционная служба за этот период в административном порядке направила 55 материалов в судебные органы.



На основании выданных ГМС направлений на прохождение обязательного медицинского обследования при получении иностранными гражданами разрешительных документов, на счета медицинских учреждений разных форм собственности поступило более 10 миллионов 590 тысяч руб.



По данным службы в республике осуществляют трудовую деятельность граждане из 28 иностранных государств.



В ходе встречи обсуждеались и другие вопросы деятельности Государственной миграционной службы.



Премьер-министр Александр Анкваб обратил внимание руководителя службы на необходимость повышения эффективности постановки на миграционный учет прибывающих в страну с целью трудоустройства иностранных граждан, в том числе улучшения работы региональных подразделений ГМС.

Об этом сообщает сайт правительства.