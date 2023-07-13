ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ . В Парламенте под прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Члены комитета обсудили проекты постановлений «О включении имущественного комплекса «Сухумский рыбокомбинат» в г. Сухум, ул. Адлейба, 13 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации» и «О включении имущественного комплекса бывшей туристической гостиницы «Амткел» в г. Сухум, ул. Кабардинская, 7 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».