ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Новости Четверг, 13 июля 2023 19:34
Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте под прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Члены комитета обсудили проекты постановлений «О включении имущественного комплекса «Сухумский рыбокомбинат» в г. Сухум, ул. Адлейба, 13 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации» и «О включении имущественного комплекса бывшей туристической гостиницы «Амткел» в г. Сухум, ул. Кабардинская, 7 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».
Было принято решение рекомендовать Парламенту утвердить их на ближайшем заседании сессии.
В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О туристкой деятельности в Республике Абхазия», который связан с требованиями, предъявляемыми к соискателям для прохождения аттестации в качестве экскурсовода (гида), гида-переводчика. В обсуждении данного законопроекта приняли участие представители Министерства туризма Республики Абхазия. Комитетом принято решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать его принятие в первом чтении.
Затем депутаты рассмотрели обращение некоммерческого партнерства «Гильдия пекарей Абхазии». В своем обращении к парламентариям, гильдия просит рассмотреть возможность отмены регулирования цены на хлеб коммерческим организациям, ссылаясь на рост цен на муку и другие виды продуктов, необходимых для производства хлеба, а также проблемы, связанные с электроэнергией.
В обсуждении этого вопроса участвовали заместитель министра экономики Эмма Голеузова и другие представители министерства, а также приглашенные производители хлеба и хлебобулочных изделий.
Члены комитета решили продолжить обсуждение данного обращения в более расширенном составе с приглашением представителей организаций и учреждений, связанных с деятельностью в этой сфере.
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