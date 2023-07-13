 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Новости Четверг, 13 июля 2023 19:34
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте под прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Члены комитета обсудили проекты постановлений «О включении имущественного комплекса «Сухумский рыбокомбинат» в г. Сухум, ул. Адлейба, 13 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации» и «О включении имущественного комплекса бывшей туристической гостиницы «Амткел» в г. Сухум, ул. Кабардинская, 7 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».

Было принято решение рекомендовать Парламенту утвердить их на ближайшем заседании сессии.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О туристкой деятельности в Республике Абхазия», который связан с требованиями, предъявляемыми к соискателям для прохождения аттестации в качестве экскурсовода (гида), гида-переводчика. В обсуждении данного законопроекта приняли участие представители Министерства туризма Республики Абхазия. Комитетом принято решение включить данный законопроект в повестку дня очередного заседания сессии Парламента и рекомендовать его принятие в первом чтении.

Затем депутаты рассмотрели обращение некоммерческого партнерства «Гильдия пекарей Абхазии». В своем обращении к парламентариям, гильдия просит рассмотреть возможность отмены регулирования цены на хлеб коммерческим организациям, ссылаясь на рост цен на муку и другие виды продуктов, необходимых для производства хлеба, а также проблемы, связанные с электроэнергией.

В обсуждении этого вопроса участвовали заместитель министра экономики Эмма Голеузова и другие представители министерства, а также приглашенные производители хлеба и хлебобулочных изделий.

Члены комитета решили продолжить обсуждение данного обращения в более расширенном составе с приглашением представителей организаций и учреждений, связанных с деятельностью в этой сфере.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 13 июля 2023 19:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ МИГРАЦИОННОГО ВЕДОМСТВА В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2023» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.