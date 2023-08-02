ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА МАХАДЖИРАМ В ГАГРЕ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Комиссия при Администрации Гагрского района по подготовке проектов памятников и памятных знаков объявляет конкурс на проект памятника махаджирам, который установят на территории парковой зоны по улице Почтовая.

– оригинальность идеи, уникальность, архитектурно-художественная выразительность памятника, характеризующаяся высокими дизайнерскими, технико-экономическими, эксплуатационными показателями проектируемого объекта;

– учет кнкретных сроков исполнения и ограниченность средств на реализацию проекта;

– учет исторического контекста среды и темы.

В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники должны специализироваться на осуществлении художественной деятельности, в том числе располагать (или быть) специалистами, имеющими квалификацию скульптор, архитектор, дизайнер, художник;(обладать опытом участия в аналогичных проектах приветствуется).

Участник может подать один или более проект, под разными номерами. Для подачи второго, или последующих конкурсных проектов участнику необходимо пройти повторную регистрацию для получения дополнительного индивидуального номера участника.

Основные задачи и требования:

1. Памятник махаджирам планируется к установке в 2023-2024 году, в парковой зоне по ул. Почтовая (Комсомольский парк).

2. Памятник махаджирам должен органично вписаться в концепцию благоустройства территории парка в г. Гагра; его стилистическая направленность, объемно-пространственная композиция и идейно-художественное решение программой Конкурса не регламентируются.

3. В состав конкурсного проекта необходимо включить следующие элементы: эскиз памятника, планшет участника, обоснование идеи художественного решения (пояснительная записка), скульптурную модель.

Все участники должны соблюдать следующие требования при подготовке и подаче работ: материалы, составляющие проект, упаковка, используемая при ее подаче в материальной форме, должны содержать данные, позволяющие идентифицировать Участника – ФИО.

Каждый из Участников обязуется не публиковать подготовленный им проект (полностью или в части) до подведения итогов Конкурса.

К проекту предъявляются следующие требования:

– композиция памятника махаджирам рассчитана на восприятие со всех видовых точек;

– проект предусматривает освещение территории вокруг памятника в ночное время;

– памятник рассматривается в едином комплексе с благоустройством территории.

Критерии оценки проекта:

– концептуальное решение

– создание уникального, запоминающегося образа;

– высокое качество и профессионализм творческих решений;

– композиционно-художественная выразительность;

– соответствие замысла исторической действительности;

– сочетание памятника с архитектурой и ландшафтом окружающей среды;

– экономичность проекта;

– реализуемость проекта с точки зрения концепции, законодательных требований в области охраны культурного наследия.

Заявки для участия принимаются по адресу Гагра, проспект Владислава Ардзинба, 145, каб. №7, или в электронном виде на адрес почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Телефон для справки +7 (940) 994 39 29.