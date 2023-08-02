БЕСЛАН БИГВАВА ПРИЗВАЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ К СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава провел совещание с начальниками отделов, управлений и других ведомств на тему соблюдения сотрудниками администрации трудовой дисциплины.
Незапланированное совещание прошло в 17:00. Несмотря на то, что подавляющее большинство начальников были на своих местах, глава района настойчиво предупредил всех о недопустимости нарушения трудовой дисциплины, а тем – кто отсутствовал, придётся писать объяснительные.
Беслан Бигвава также призвал всех руководителей наладить трудовую дисциплину в вверенных им отделах и предупредил, что такие проверки будут проводиться на регулярной основе.
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